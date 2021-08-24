Новым главой Аксайского района Ростовской области назначили Сергея Бодрякова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа./ТАСС/. Бывший замглавы областного Минприроды Сергей Бодряков назначен новым главой Аксайского района Ростовской области вместо находящегося под следствием Виталия Борзенко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе районной администрации.

Ранее Бодряков был назначен временно исполняющим обязанности главы Аксайского района.

"Две кандидатуры рассмотрело собрание депутатов, утвердила кандидатуру Сергея Бодрякова, с ним заключен контракт", - говорится в сообщении.

В апреле 2021 года суд арестовал главу Аксайского района Виталия Борзенко на два месяца, с ним также были арестованы шесть коммерсантов. Как сообщал источник, чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Борзенко возглавлял Аксайский район с 1994 года.