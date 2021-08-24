В Оренбургской области продлили запрет на банкеты и работу кальянных

ОРЕНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Оренбургской области, продлив запрет на проведение банкетов, а также ограничение на работу заведений общепита ночью. Об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"До 7 сентября продлен запрет на работу кальянных и проведение банкетов, корпоративов и поминальных обедов. Продлены ограничения по режиму работы общепита (с 06:00 до 00:00 часов по местному времени). Исключение по-прежнему действует для работы доставки и точек, обслуживающих работников организаций", - сказано в распространенном сообщении.

Посещать детские развлекательные центры в Оренбургской области до 7 сентября можно будет также только при соблюдении определенных условий. Находиться в них можно из расчета один человек на площади 4 кв. метра с учетом соблюдения дистанции между посетителями в 1,5 метра. Как и прежде остается обязательным ношение масок в транспорте и местах скопления людей.

В Оренбургской области, по данным Минздрава региона, официально зарегистрировано 64 729 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 347 - за прошедшие сутки. Выздоровели 53 193 человека, умерли с начала пандемии 1 464 пациента. В стационарах находятся 1 984 человека с диагнозом COVID-19.