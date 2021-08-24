Международная школа тифлокомментирования соберет 130 специалистов из регионов РФ на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Юбилейная V Летняя международная школа "Тифлокомментирование как новая социальная услуга для людей с проблемами зрения" пройдет 25 и 26 августа в "Ельцин-Центре" в Екатеринбурге, в ее работе в очном и онлайн-формате примут участие 130 человек из 30 регионов России. Об этом сообщила в Уральском региональном центре ТАСС директор Свердловской областной специальной библиотеки для слепых, которая является одним из организаторов, Ирина Гильфанова.

"У нас зарегистрировано 130 человек из 30 регионов РФ, 68 человек будут участвовать дистанционно. <…> Уникальный опыт, мы пока первая и единственная площадка, которая собирает тифлокомментаторов и экспертов в области тифлокомментирования и аудиодескрипции ", - сказала она, уточнив, что заявки на участие поступили от специалистов из Благовещенска, Ярославля, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодара и других городов.

Заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова отметила, что школа пройдет в связи с пандемией в гибридном формате и будет сочетать очный и онлайн-формат. Все они пройдут с соблюдением мер предосторожности в связи с коронавирусом.

Заместитель руководителя программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" Владимир Плехов подчеркнул важность проекта, отметив, что до 2014-2016 года можно было "посчитать на пальцах двух рук" специалистов по тифлокомментированию спектаклей и кино, а Екатеринбург в этом вопросе - "передовик". "Наша школа за 10 лет <…> обобщит самый лучший, перспективный опыт внедрения развития тифлокомментирования в регионах. Это будет разговор о подготовке кадров в области тифлокомментирования",- рассказала Гильфанова. Она отметила, что в числе экспертов программы российские и зарубежные специалисты.

Актриса Московского губернского театра, тифлокомментатор высшей категории, телеведущая, общественный деятель Ирина Безрукова добавила, что уровень тифлокомментирования в России высок, но требует развития. "Здесь [в школе] происходят какие-то невероятные рождения новых проектов. которые мы потом видим воочию", - сказала она.

В мероприятии примут участие эксперты в области тифлокомментированрия и аудиодескрипции, специалисты сферы культуры, представители общественных организаций людей с инвалидностью из России, Казахстана, Узбекистана и Китая.