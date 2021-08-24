В Волгоградской области закрыли мост, частично обрушившийся под тяжестью большегруза

ВОЛГОГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Специалисты оценивают ущерб, причиненный от обрушения под весом перегруженного щебнем грузовика моста в Еланском районе Волгоградской области. Мост закрыли на ремонт, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

Ранее сообщалось, что частичное обрушение моста через реку Елань в Волгоградской области произошло в понедельник из-за нарушения требований об ограничении веса водителем грузовика. Вес провалившегося автомобиля вместе с грузом составил не менее 50 тонн. Автомобиль упал с моста и перевернулся на бок, в происшествии никто не пострадал.

"Как сообщили в администрации Еланского муниципального района, специалисты ООО "Мостдорсервис" из Рудни оценивают ущерб и разрабатывают документацию, необходимую для начала работ по восстановлению моста. На время проведения ремонтных работ мост будет полностью закрыт для движения автотранспорта", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что провалившийся мост строился хозспособом в советское время, на нем действовал режим весового ограничения в 10 тонн. Когда мост будет восстановлен, весовое ограничение останется прежним и проезд большегрузов по нему будет запрещен. Это объясняется тем, что конструктивные особенности сооружения изначально не предполагали проезда многотонных автомобилей.

В пресс-службе также пояснили, что на время ремонта моста для легковых автомобилей открыты проезды по "нижнему" мосту и мосту между улицами Волгоградская и Камышинская, для остального транспорта остается объезд через Журавку-Вязовку-Большой Морец. По данным руководства МУП "Автоколонна "Еланская", в связи с закрытием моста маршрут движения рейсового автобуса "Терса - Елань" изменен.

"Сегодня утренний автобус дошел со стороны Терсы до моста, затем люди на другой стороне пересели в подошедший автобус и были доставлены до автовокзала. Так же он будет ходить весь сегодняшний день. Уже завтра планируется пустить автобус со стороны Терсы до закрытого моста, затем по проселочной дороге до тока бывшего колхоза им. Коминтерна, по направлению на хутор Красный. Затем по асфальтированной дороге - до автовокзала", - сообщили в автоколонне.