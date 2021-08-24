В Росприроднадзоре заявили, что российские водоканалы нуждаются в реконструкции

ПОС. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ /Краснодарский край/, 24 августа. /ТАСС/. Качество работы очистных сооружений относится к одному из основных факторов загрязнения водных объектов в России, они нуждаются в реконструкции. Программа Минстроя по их модернизации позволит решить проблему загрязнения в течение ближайших трех лет, рассказала в ходе пресс-конференции в ВДЦ "Орленок" глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Основной загрязнитель морской воды - это ливневые стоки, дальше по качеству загрязнения - это наши с вами водоканалы и очистные сооружения. В России водоканалы нуждаются в масштабной реконструкции. 27 субъектов РФ имеют очистку сточных вод не более 10%, это очень большая цифра, мы получаем серьезную нагрузку на водные объекты", - сообщала глава Росприроднадзора.

Она добавила, что неочищенные сточные воды также сливаются в реки. По ее словам, в стране есть регионы, где в сельских населенных пунктах вообще отсутствуют очистные сооружения и сточные воды сливаются напрямую в море.

"У нас, допустим, в Дагестане ни в одном селении нет очистных сооружений и все это сбрасывается напрямую в Каспийское море, и если мы говорим про глубоководные выпуски, как допустим здесь [поселок Новомихайловский, Туапсинский район, Краснодарского края], почему здесь можно купаться? Потому что здесь есть хорошее качественное очистное сооружение и глубоководный выпуск", - сказала Радионова, пояснив, что проблема дефицита очистных сооружений характерна для всего побережья Северного Кавказа и Черного моря.

Радионова выразила надежду, что проблему загрязнения водных объектов за счет слива неочищенных сточных вод возможно будет решить в ближайшие три года. "Сейчас Минстрой принял большую программу и очистные сооружения в эту программу попадают и я искренне надеюсь, что мы за ближайшие три года эту ситуацию переломим. Чем больше населенных пунктов, тем больше загрязнена акватория", - заявила Радионова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил выделить 150 млрд рублей дополнительных средств на строительство современных канализационных очистных сооружений в регионах.