Около 56% взрослого населения Белгородской области получили вакцину от коронавируса

ТАСС, 24 августа. Около 56% от взрослого населения Белгородской области - более 698 тыс. человек - получили первый компонент прививки от коронавируса, сообщили во вторник в оперштабе региона.

По данным региональных властей, с начала августа Белгородская область сохраняет лидерство по темпам вакцинации среди российских субъектов. В области работает 77 прививочных площадок, в том числе на территории монастыря, в отдаленные села выезжают 82 мобильные бригады.

"План по вакцинации от COVID-19 в Белгородской области выполнен на 93%. Всего в регионе первую прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже 698 196 человек (около 56% от общего числа взрослого населения), из них более 619 тыс. жителей области завершили полный курс", - говорится в сообщении.

Для достижения коллективного иммунитета в регионе планируют привить 750 тыс. человек. Как отметил глава департамента здравоохранения региона Андрей Иконников, в настоящее время в Белгородской области также активно проходит ревакцинация, в приоритетном порядке используют вакцину "Спутник Лайт". "В наличии - порядка 70 тыс. доз "Спутник V" и "Спутник Лайт". Ожидаются небольшие поставки "Ковивака" и "Эпивака", - добавили в оперштабе. С начала пандемии в Белгородской области выявили 48 096 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 42 536 человек, 982 пациента умерли. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, а также запрет на ночные развлекательные мероприятия.