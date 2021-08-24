Власти Подмосковья расскажут о мерах поддержки для фермеров на сырном фестивале в Истре

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Подмосковные фермеры на гастрономическом фестивале "Сыр. Пир. Мир" в Истре смогут узнать о действующих и новых мерах поддержки от правительства региона. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"На сырном фестивале, где представят свою продукцию более 140 фермеров из 35 городских округов Подмосковья, будет уникальная возможность пообщаться, задать друг другу вопросы и рассказать о действующих и новых мерах поддержки. Какие, в частности, суммы, виды и формы субсидий есть в рамках государственной поддержки в этом году, как получить реальную региональную поддержку для предприятия или открыть свою ферму", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, чьи слова приводятся в сообщении.

Министр расскажет о субсидиях и грантах, которые могут получить подмосковные фермеры и сельскохозяйственные потребительские кооперативы региона, а также отметит наиболее эффективные и востребованные меры поддержки в области.

"Помимо поддержки действующих хозяйств, наша цель - способствовать созданию новых финансово устойчивых и рентабельных КФХ. Только в прошлом году в Подмосковье в рамках полученных 11 грантов для начинающих фермеров и 14 грантов "Агростартап" было создано 20 фермерских хозяйств", - подчеркнул Воскресенский.

Гастрономический фестиваль "Сыр. Пир. Мир" пройдет в Истре с 26 по 29 августа, в мероприятии примут участие около 700 фермерских хозяйств из 54 регионов России.