Никитин: потребность новгородцев в образовательных учреждениях будет покрыта осенью

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Потребность жителей Новгородской области в образовательных учреждениях, в том числе дошкольных, будет полностью покрыта уже этой осенью. Дефицита образовательных учреждений в регионе нет, сообщил ТАСС во вторник губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета.

"Дефицита в образовательных учреждениях в области как такового нет. Непосредственно в самом Великом Новгороде существует проблема, что жителям новых районов неудобно, далеко, добираться до школ, и родители хотят, чтобы школы были более современными. В ближайшее время мы построим еще одну школу в Великом Новгороде, плюс есть две аварийные школы: одна - в Малой Вишере, одна - в Боровичах, которые нет смысла ремонтировать, поэтому там строятся новые школы. Они идут на замену старым с увеличением количества мест. В ближайшее время у нас появятся в регионе три новые школы, в планах еще одна - четвертая, но это уже ближе к 2024 году. Основная задача сейчас - ремонтировать, новые школы будут нужны только в областном центре. Кроме того, в этом году мы уже сдали три детских сада, и еще один будет сдан уже этой осенью. Это должно покрыть потребность региона полностью", - сказал Никитин.

Кроме того, Никитин отметил, что строительство школы в Великом Новгороде с большой вероятностью будет вестись в рамках концессионного соглашения.

"Мы рассматриваем различные варианты, с учетом бюджета, одну школу в Великом Новгороде мы будем строить по концессии", - отметил он.

Во вторник в Москве проходит семинар-совещание по подготовке заседания президиума Госсовета, на котором представители федеральных и региональных органов государственной власти, палат Федерального Собрания Российской Федерации, образовательных и общественных организаций обсуждают доклад комиссии Госсовета по направлению "Образование". По итогам семинара-совещания будут подготовлены предложения по развитию общего образования в субъектах РФ.