В Анапе продлили запрет на купание в море

КРАСНОДАР, 24 августа. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора провели исследования проб морской воды в рекреационных зонах в Анапе после подтоплений. Микробиологические показатели не соответствуют нормам, купание запрещено, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Анапы во вторник.

Ранее сообщалось, что после подтоплений в Анапе ввели запрет на купание до получения результатов проб Роспотребнадзора.

"Ограничение на купание связано с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией. Специалисты анапского отдела Роспотребнадзора накануне собрали пробы морской воды в рекреационных зонах купания. Результаты показали, что микробиологические показатели в отобранных образцах не соответствуют нормам. Запрет на купание на пляжах Анапы сохраняется", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что запрет на купание действует в местах, где реки Сукко и Анапка впадают в Черное море, на пляжах "Центральный", "Отдых и лечение", рядом с детским оздоровительным лагерем "ОКА".

Циклон, накрывший с 13 августа территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Циклон оказал воздействие на 38 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях, в результате было подтоплено более 2,2 тыс. домовладений, порядка 4 тыс. придомовых территорий, подвальные помещения в 30 многоквартирных домах, 14 социально значимых объектов, автомобильные дороги. Всего в зону действия циклона попали более 13 тыс. человек.