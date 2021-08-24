Росприроднадзор предлагает назначать экологического оператора для каждого порта в стране

НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ /Краснодарский край/, 24 августа. / ТАСС/. Росприроднадзор намерен выступить с инициативой назначения операторов, которые будут следить за экологической обстановкой акватории в каждом порту России. Это позволит передать ответственность за экологическим состоянием порта конкретному юридическому лицу, сообщила в ходе пресс-конференции в ВДЦ "Орленок" глава надзорного органа Светлана Радионова.

"Должен быть один оператор, который собирает отходы с ушедшего корабля. Корабли все равно платят за это. Мы выступим с такой инициативой, потому что считаем, что в порту должен быть еще и оператор, который отвечает за все многообразие экологических проблем, которые там бывают", - сказала Радионова.

Она пояснила, что сейчас инспекторскому составу приходится точечно проводить проверки и устанавливать потенциальных виновников загрязнений или иных проблем. При едином операторе в каждом порту контролирующий орган сможет напрямую обращаться к юридическому лицу, уточнила Радионова.

"Идешь по морской акватории порта и видишь пятно мусора - пластиковые бутылки, грязь. Ты не знаешь, какому из многочисленных кораблей <…> попытаться в виде административного расследования обозначить, что именно он виноват, ты не можешь это сделать. <…> Никакого инспекторского состава не хватит, мы с вами просто обанкротимся на содержание чиновников", - сказала она.

Также Росприроднадзор сформировал список из 36 морских портов России, где планируются проверки после разлива нефти в порту Новороссийска. Список юридических лиц опубликуют на следующей неделе, уточнила Радионова. Туда вошли все акватории страны, поэтому сроки процедуры не быстрые.