Кузнецова заявила, что обращений по вывозу детей из Афганистана не поступало

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что не получала обращений по оказанию помощи в вывозе детей из Афганистана, по этому вопросу ее аппарат работает с Министерством иностранных дел РФ. Об этом она сказала журналистам во вторник, отвечая на вопрос о возможном вывозе детей из этой страны.

"Пока у нас нет этой информации, мы сейчас с МИД работаем, уточняем, нужна ли им такая помощь. Если нужна будет помощь, всем поможем. Если мы нашли детей в Сирии в лагерях беженцев, то, конечно, [окажем содействие и в Афганистане]", - сообщила она.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.