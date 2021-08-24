Путин: нужно подготовить программу поддержки занятости людей с ограничениями по здоровью

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым создать в стране такие условия, чтобы люди с ограниченными возможностями по здоровью могли трудиться, для этого нужно разработать специальную программу. Эту позицию глава государства высказал, выступая во вторник на втором этапе съезда партии "Единая Россия".

"Кроме того, необходимо разработать специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Мы позавчера тоже с коллегами об этом говорили. Надо создать условия, чтобы они могли трудиться, получать постоянные доходы", - указал Путин.

Глава государства подчеркнул, что при этом важно учесть все вопросы - от обучения и повышения квалификации до открытия специализированных рабочих мест.