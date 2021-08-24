Путин поддержал предложение дополнительно использовать потенциал "Почты России" в регионах

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступил в поддержку инициативы дополнительно использовать потенциал отделений "Почты России" в регионах, в том числе в части доставки лекарств, продуктов и оформления необходимых документов. Об этом он заявил, выступая во вторник на втором этапе съезда партии "Единая Россия".

"Поддерживаю идею, прозвучавшую на встрече с лидерами партии, использовать потенциал отделений "Почты России". <…> Нужно предусмотреть ресурсы на их обновление, чтобы здесь могли, например, ввести доставку лекарств, продуктов, предоставлять справки и выписки из единого портала госуслуг, отправлять в МФЦ необходимые документы, оказывать другие услуги, необходимые людям", - сказал он.

Президент добавил, что отделения "Почты России" есть почти в каждом сельском населенном пункте страны.