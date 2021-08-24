Арестованному на Шри-Ланке ученому из России нужна срочная операция после перелома ноги

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Срочная операция требуется Николаю Килофяну - одному из трех российских ученых, которого судят на Шри-Ланке за незаконный сбор жуков, после тяжелого оскольчатого перелома ноги. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Николаю диагностировали тяжелый оскольчатый перелом ноги. Ему необходима операция, которую не могут сделать на территории Шри-Ланки, учитывая тяжелую ситуацию с коронавирусом в стране. Ему необходимо в кратчайшие сроки оказаться на родине", - сказал Мельников.

Правозащитник также выразил надежду, что власти Шри-Ланки откажутся от обвинений в адрес россиян, так как перспективы вынесения обвинительного приговора по этому делу весьма низки.

"Всем трем россиянам из-за состояния их здоровья угрожает серьезная опасность. У Александра Игнатенко продолжаются проблемы с желудком, также он до сих пор не может оправиться от осложнений после перенесенного коронавируса. С последствиями ковида также продолжает бороться и третий россиянин - Артем Рябов. Надеюсь, что власти Шри-Ланки помилуют их либо же откажутся от обвинений", - отметил Мельников.

Ученый-зоолог Александр Игнатенко, у которого обнаружили несколько мертвых жуков, попал в ланкийскую тюрьму якобы за нарушение действующего в этой стране запрета на сбор флоры и фауны. Он и двое его компаньонов - Артем Рябов и Николай Килафян - были задержаны в феврале 2020 года. В мае их отпустили под залог, тогда же над ними начался суд. Все трое обвиняются в уничтожении 277 жуков. Игнатенко утверждает, что не занимался ловлей и умерщвлением жуков, а подбирал вдоль дороги погибших особей, фотографировал и описывал их.

Эксперты зоологического института Российской академии наук по запросу адвокатов провели экспертизу на принадлежность к исчезающим видам насекомых и рептилий Шри-Ланки, в сборе которых обвиняют россиян. Согласно заключению, редкими и нуждающимися в охране признаны только один вид бабочек и пять видов рептилий. По словам Игнатенко, если его признают виновным, он должен будет заплатить штраф в размере 3 млн рублей в эквиваленте либо ему грозит до 40 лет лишения свободы.