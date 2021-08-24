"Локомотив" на клубных турнирах представят 12 дзюдоистов в шести весовых категориях

НАЛЬЧИК, 24 августа. /ТАСС/. Клуб дзюдо "Локомотив" укомплектовал команду из 12 спортсменов в шести весовых категориях, которые будут участвовать в клубных турнирах в России и за рубежом. Презентация команды состоялась в Нальчике в присутствии членов правления и воспитанников спортивной школы дзюдо "Локомотив" во вторник, сообщает корреспондент ТАСС.

Четверо представителей команды успели отличиться на чемпионате Европы, и правление поздравило ребят с этим достижением. Ролан Кунижев, Тимур Абузов, Кантемир Замбатов и Мухамед Алоев получили подарки от ОАО РЖД и их партнеров. "Миссия поддерживать молодые таланты, которые чего-то добиваются, очень приятная, у вас все еще впереди. Мы рады быть причастны к этому процессу", - сказал вице-президент по коммерческой деятельности компании "ТрансКонтейнер" группы компаний "Дело" Сергей Мухин, поздравляя спортсменов.

Создать новую профессиональную команду из собственных воспитанников удалось за три года, отметил председатель правления клуба, заслуженный мастер спорта России Алим Гаданов. "Когда сформировался клуб мы, с помощью селекции и из своих воспитанников, используя все школы Северного Кавказа, собрали команду, выиграли чемпионат страны, в Тбилиси стали вторыми, в Грозном было знаковое событие - Кубок европейских чемпионов, куда "Локомотив" попал и взял бронзовую награду. После этого тренерским составом и руководством приняли решение распустить команду и заняться развитием детского дзюдо и воспитать своих ребят. Сегодня 70% команды - ребята молодые, наши воспитанники, команду подкрепили воспитанниками Северо-Кавказской школы, так как мы - железные дороги Северного Кавказа. Сегодня для нас приоритетом является воспитать достойных ребят", - сказал он.

Внимание к детям и спортивному воспитанию

Российские железные дороги всегда уделяют развитию спорта большое внимание, подчеркнул начальник Северо-Кавказской железной дороги филиала ОАО "РЖД" Сергей Задорин. "Мы в "Локомотиве" не только в дзюдо, но и во всех видах спорта, всегда хотели, чтобы дети железнодорожников и другие талантливые ребята были вовлечены в этот процесс. Поддерживали всегда и будем поддерживать спорт, сегодня здесь положено только начало", - отметил он. Задорин добавил, что будет рассмотрена возможность совместно с местными властями Кабардино-Балкарии строительства современной арены для занятий дзюдо и проведения спортивных мероприятий международного уровня.

Гендиректор Российского физкультурно-спортивного общества (РФСО) "Локомотив" Андрей Голдобин, пояснил, что Общество является спортивным оператором РЖД и развивает любительский спорт среди работников и их детей. "Мы обратили большое внимание на развитие детской лиги, увидели счастливые лица детей и [решили продолжить работу]. В 2020 году провели часть мероприятий по дзюдо, 2021 год показал, что участниками уже стали порядка 10 тыс. человек. Мы не намерены останавливаться на достигнутом, в РЖД мы продумываем программу создания спортивных школ по всей стране", - отметил он.

Характер воина

Для победы нужен характер воина и трудолюбие, спортсмен должен быть готов трудиться много лет, если хочет стать чемпионом и оставаться им, считает главный тренер клуба, заслуженный тренер России Залим Гаданов. "Каждый член команды в спорте многого добился, каждый из них - пример для молодого, здорового поколения. Все к чему мы стремимся и хотим этого добиться должно идти через трудолюбие всю свою спортивную жизнь. Для чемпионства у нас есть все ресурсы, есть люди, которые нам помогают, это то, что стоит у истоков наших побед, то, что мотивирует наших ребят", - подчеркнул он.

Клуб будем развивать работой, добавил президент клуба Аслан Бабгоев. "Состав основной команды будет всегда корректироваться, в костяк попадут лучшие. Мечта спортсмена - это олимпийские игры и для достижения олимпийской награды спортсменом мы сделаем все от нас зависящее", - добавил он.

Спортивную школу дзюдо "Локомотив", расположенную в Кабардино-Балкарском госуниверситете, и многочисленные филиалы по всей республике посещают около 800 ребят. Все они проходят подготовку под руководством опытного тренерского состава. 28 августа "Локомотив" выступит на клубном первенстве страны в Новороссийске.