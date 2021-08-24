В Петербурге и Ленинградской области запустили электрички с экологическими вагонами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Экологические вагоны появятся в составе четырех электропоездов, курсирующих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в рамках экологическо-просветительского проекта ОАО "РЖД" "Зеленая электричка". Первый состав отправился из Петербурга в Лугу во вторник, рассказали журналистам в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Сегодня в рамках эколого-просветительского проекта ОАО "РЖД" "Зеленая электричка" с Балтийского вокзала в составе электропоезда, курсирующего на Лужском направлении Октябрьской железной дороги, отправился экологический вагон. <…> В ближайшее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут курсировать еще три "зеленые электрички". Их можно будет узнать по зеленой полосе, нанесенной на борт одного из вагонов", - сообщили в пресс-службе.

Каждый экологический вагон на четырех направлениях будет оснащен специальными контейнерами для утилизации аккумуляторов и батареек, оформлен информационными стендами на тему сохранения окружающей среды и осознанного потребления, а также оборудован экологически чистыми туалетными комплексами замкнутого цикла и системой обеззараживания воздуха. Кроме того, в вагоне установлены специальные светодиоды, снижающие потребление электроэнергии.

Как отметили в пресс-службе ОЖД, по сравнению с другими видами транспорта негативное воздействие на окружающую среду при работе электропоездов минимально. Поезд на электротяге выбрасывает в атмосферу в три-четыре раза меньше углекислого газа, чем автомобиль и авиатранспорт.