Глава ВОЗ расценил как "ужасно несправедливое" распределение вакцин от COVID-19 в мире

ЖЕНЕВА, 24 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус расценил как "ужасно несправедливое" распределение вакцин от коронавируса в мире. Об этом он заявил, выступая во вторник на 71-й сессии Регионального комитета для стран Африки. Текст выступления распространила в Женеве пресс-служба ВОЗ.

Разработка и одобрение "нескольких безопасных и эффективных вакцин в рекордное время дали миру реальную надежду на то, что пандемия будет взята над контроль", отметил гендиректор. "Нет необходимости говорить о том, что распределение вакцин было ужасно несправедливым. Мы все разочарованы этой несправедливостью", - констатировал Гебрейесус, добавив, что всего в мире на настоящий момент сделано около 4,8 млрд прививок от коронавируса, и из только 87 млн, или менее 2% от общего числа, приходится на африканский регион.

На настоящий момент 140 стран мира вакцинировали по меньшей мере 10% своего населения. В этом списке - лишь четыре африканских государства. ВОЗ ранее поставила в качестве цели добиться охвата прививками не менее 10% населения во всех странах мира до конца сентября, напомнил Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ и ее партнеры "делают все возможное" для поиска путей быстрого расширения производства вакцин. Кроме того, международный механизм доступа к вакцинам COVAX также "наращивает скорость". Благодаря этому механизму в 40 стран Африки были поставлены 44 млн доз вакцины. Задача состоит в том, чтобы к концу декабря направить в государства региона еще 475 млн доз, сказал глава ВОЗ.

По данным ВОЗ на 24 августа, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 211 730 035 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, умерли 4 430 697 человек. На Африку приходится 5 497 902 случая инфицирования и 130 785 летальных исходов.