Тамбовские власти ждут притока ученых в наукоград Мичуринск

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Запуск новых ипотечных продуктов ДОМ.РФ позволит привлечь в наукоград Мичуринск Тамбовской области ученых и преподавателей вузов из других субъектов. Об этом сообщил ТАСС во вторник губернатор Александр Никитин в кулуарах семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета.

"Новая ипотечная программа ДОМ.РФ для научных работников - очень важный механизм привлечения ученых не только в Мичуринск, но и в Тамбовскую область в целом для того, чтобы усилить научно-образовательный потенциал наукограда. Мы рассчитываем, что новой программой смогут воспользоваться как уже работающие в Мичуринске специалисты, так и те, кто пожелает к нам переехать из других субъектов", - сказал губернатор.

По его словам, Тамбовская область входит в пятерку регионов по обеспеченности населения жильем. Кроме того, область показывает хорошие результаты по ежегодному вводу жилья. "До настоящего времени все планы по нацпроекту, которые нам были доведены по жилью, мы выполняли. В этом году эти показатели также будут выполнены", - отметил Никитин.

ДОМ.РФ ранее сообщил о запуске специальной ипотечной программы для российских ученых, работников научных организаций и организаций высшего образования в наукоградах страны. Она предполагает снижение ставки на 0,7 п. п. по основным ипотечным продуктам Банка ДОМ.РФ. Так, ипотека на новостройки в банке доступна по ставке от 6,6%, на вторичное жилье - от 8%

Мичуринск - единственный наукоград в России, имеющий аграрное направление. Здесь на базе Федерального научного центра имени И. В. Мичурина ведутся разработки экологически безопасных технологий производства, хранения и переработки плодоовощной продукции лечебно - профилактического действия. В Мичуринске проживает более 90 тыс. человек, из них в научно-производственном комплексе наукограда работает свыше шести тыс. сотрудников.