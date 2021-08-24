Туристический кластер создадут в Курской области на базе мемориала "Курская дуга"

ТАСС, 24 августа. Власти Курской области создадут туристический кластер на базе мемориального комплекса "Курская дуга", который будет построен к 80-летию ключевого сражения в Великой Отечественной войне. Завершение работ планируется в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства области по итогам встречи в Москве губернатора Романа Старовойта и министра культуры РФ Ольги Любимовой.

"Мы хотим создать туристический кластер на базе мемориального комплекса "Курская дуга", который бы объединил все события битвы на Курской дуге. Будет объявлен международный архитектурный конкурс на создание художественной концепции данной площадки и проекта памятника основного монумента. Планируем его реализацию к 80-летию победы в Курской битве в 2023 году", - цитирует пресс-служба Старовойта.

Губернатор также рассказал о подготовке к 1000-летию Курска, в план празднований внесено более 160 мероприятий, многие из них коснутся реновации существующих объектов культуры и строительства новых зданий. "В 2022 году начнутся работы по реконструкции здания для размещения областного краеведческого музея. Планируется, что рядом с ним разместится административно-хозяйственный корпус с фондохранилищем. Кроме этого, намечено строительство нового здания для Курского государственного театра кукол, до конца года будет разработан проект", - говорится в сообщении пресс-службы.

Российское военно-историческое общество (РВИО) совместно с администрацией Курской области организует международный конкурс на создание памятника "Курская дуга" в Поныровском районе Курской области. Предложение поддержал помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений Второй мировой войны. В ней были разгромлены 30 немецких дивизий, потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными, потери Красной армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести.