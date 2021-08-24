Тюменская область продлила ограничения, введенные из-за коронавируса, до 1 сентября

ТЮМЕНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Действующие ограничения для предупреждения распространения коронавирусной инфекции продлили в Тюменской области до сентября, сообщил региональный оперативный штаб во вторник.

"Действующие в Тюменской области ограничения для предупреждения распространения COVID-19 продлены до 1 сентября. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства № 120-п "О введении режима повышенной готовности. Документ подписал губернатор Тюменской области Александр Моор", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, в регионе запрещена деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров, а также фудкортов, расположенных на территории торговых учреждений. Запрещено оказание услуг общественного питания и работа предприятий по проведению зрелищно-развлекательных мероприятий в период с 24:00 до 06:00 часов.

В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

По данным оперативного штаба, в Тюменской области с начала пандемии всего заразились коронавирусом более 53 тыс. человек, выздоровели - более 47 тыс. человек.