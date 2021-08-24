Путин наградил главу Мосгорнаследия орденом "За заслуги перед Отечеством"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Указ главы государства опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Указ президента РФ о награждении государственными наградами РФ. <...> За большой вклад в сохранение исторического и культурного наследия города Москвы, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Емельянова Алексея Александровича - руководителя Департамента культурного наследия города Москвы", - говорится в документа.

Тем же указом президент наградил орденом Дружбы министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента финансов Елену Зяббарову.