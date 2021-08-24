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Путин наградил орденами сенаторов от Северной Осетии и Ингушетии

Наград удостоились Таймураз Мамсуров и Белан Хамчиев

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил сенатора от Северной Осетии Таймураза Мамсурова орденом Александра Невского, сенатора от Ингушетии Белана Хамчиева - орденом Почета. Указ главы государства опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом Александра Невского Мамсурова Таймураза Дзамбековича - сенатора РФ - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Северная Осетия - Алания; <...> орденом Почета Хамчиева Белана Багаудиновича - сенатора РФ - представителя от законодательного органа государственной власти Республики Ингушетия", - говорится в тексте указа.

Оба сенатора являются членами комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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