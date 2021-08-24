Власти Севастополя до ноября реконструируют четыре воинских захоронения

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя в рамках федеральной целевой программы до ноября планируют реконструировать четыре воинских захоронения. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"В Севастополе продолжаются работы по восстановлению воинских захоронений. Для реконструкции четырех из них заключен контракт с подрядчиком "Равелин", разрабатывается проектная документация, уточняются архивные данные. Работы планируется начать после 15 сентября и завершить их до 30 ноября", - говорится в сообщении. Уточняется, что по программе на эти цели в 2021 году направлено порядка 47 млн рублей.

Во вторник на месте братской могилы по улице Фадеева, где пройдут восстановительные работы, побывал вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин. По его словам, на западном берегу Стрелецкой бухты в годы Великой Отечественной войны находилась нефтебаза. В ноябре 1941 года, согласно архивным данным, при бомбардировке здесь погиб директор нефтебазы и 15 сотрудников. В рамках работ по реконструкции братской могилы, в частности, планируется отреставрировать поверхность основания центральной стелы, расчистить мраморные мемориальные доски, заменить ограду на единообразную с сохранением существующего стиля, вымостить площадку гранитной плиткой.

"Очень долго данная братская могила не видела никаких реставрационных работ. Главное в процессе работ - это сохранить могилы, построенные в Советском Союзе, так как они являются объектом культурного наследия", - цитирует пресс-служба вице-губернатора.

В целом же в планах до 2024 года - реконструкция 76 воинских захоронений. Кроме братской могилы по улице Фадеева, в 2021 году будут восстановлены захоронения в районе транспортной развязки, известной в народе как "огурец" (по форме напоминает огурец), на Красной горке, а также на 12-м км Симферопольского шоссе.

Севастополь в годы войны

Севастополю присвоено звание города-героя. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года.