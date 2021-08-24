Председателя Госсовета Крыма наградили орденом Александра Невского

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова орденом Александра Невского. Соответствующий указ во вторник опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, Константинов награжден орденом Александра Невского "за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым и активную общественно-политическую деятельность".

Константинов родился 19 ноября 1956 года в селе Владимировка Тираспольского района Молдавской ССР. Высшее образование получил в Симферопольском филиале Севастопольского приборостроительного института по специальности "промышленное и гражданское строительство", почетный профессор Крымского института природоохранного и курортного строительства. Член партии "Единая Россия".

С марта 2010 по март 2014 года - председатель Верховного совета автономной Республики Крым. С марта 2014 года - председатель Государственного совета Республики Крым (Верховного совета автономной Республики Крым шестого созыва). 19 сентября 2014 года был избран председателем Государственного совета Крыма первого созыва, 20 сентября 2019 года - председателем Госсовета республики второго созыва.