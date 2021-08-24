Модернизация позволит поликлиникам Петербурга выйти на новый уровень в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Программа модернизации поликлиник Санкт-Петербурга, подразумевающая вложение 21 млрд рублей до 2025 года в капитальный ремонт и оснащение оборудованием медучреждений, позволит уже в этом году выйти первичному звену здравоохранения на новый уровень. Об этом сообщил во вторник глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в городе, академик РАН Евгений Шляхто.

"Коронавирус показал, что трудно переоценить значимость первого звена. Поэтому [программа] - очень важный шаг, который позволит уже в этом году выйти на новый уровень. Без изменения условий работы будет очень сложно создать и мотивировать персонал, привлечь симпатии наших граждан. Поэтому сегодня нам нужно формировать центры управления рисками, нам нужно создавать группы которые нуждаются в особом наблюдении - это все первичное звено", - сказал Шляхто в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он подчеркнул, что в задачи программы входит не только проведение ремонтных работ в медучреждениях, одна из важнейших задач - изменение подхода к оказанию медицинской помощи в учреждениях первичного звена, внедрение бережливых технологий, изменение подготовки кадров, выход на новый уровень информатизации.

"Третья волна - это был своего рода тест на систему здравоохранения, и этот тест позволил нам выявить слабые места в системе здравоохранения. В первую очередь в работе первичного звена, скорой помощи, стационарах. Например, мы последние годы были нацелены на то, чтобы у нас было очень много узких специалистов, а история с коронавирусом показала, что нужны специалисты с большим количеством компетенций. Возник спрос на стационары, которые смогут быстро перепрофилироваться на трансформеры, чтобы было успешно реализовано в Петербурге. Сегодня это тоже задачи модернизации первичного звена", - отметил Шляхто.

Как отметил в эфире председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, на сегодняшний день удалось включить в программу модернизации поликлиник 78 объектов на 2021 год. В 38 из них будет завершен капитальный ремонт, а еще в 40 он продолжится в следующем году. Также в 2022 году ремонтные работы начнутся в 23 поликлиниках. Всего за пять лет программы планируется отремонтировать не менее 138 медицинских учреждений.

Ранее в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что на программу модернизации поликлиник до 2025 года направят более 21 млрд рублей. В учреждениях проведут ремонты и закупят новое оборудование. В 2021 году на программу предусмотрено 3,8 млрд рублей. На эти средства планируется провести не только капитальные ремонты медучреждений, но и приобрести 1 169 единиц оборудования. В частности, в этом году закупят один компьютерный томограф, два магнитнорезонансных томографа, 22 маммографа, 55 аппаратов ультразвуковой диагностики, 89 электрокардиографов, 25 единиц рентгенологического оборудования и ряд других аппаратов.