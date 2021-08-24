Новый губернатор Нью-Йорка сосредоточится на борьбе с дельта-вариантом коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Новый губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что одной из основных задач для ее администрации станет борьба с распространением дельта-варианта коронавируса. Выступление главы штата, занявшей кресло Эндрю Куомо, ушедшего в отставку на фоне скандала с обвинениями в домогательствах, транслировалось на сайте губернатора.

"Ваши приоритеты - это мои приоритеты, и прямо сейчас это означает борьбу с дельта-вариантом. Никто не хочет повторения прошлогодних ужасов", - обратилась Хокул к жителям штата.

По словам губернатора, необходимо обеспечить безопасное возвращение детей к школьным занятиям. "Нам необходимо ввести обязательную вакцинацию для всех учителей и школьного персонала с возможностью отказа при прохождении на еженедельной основе теста на заражение инфекцией", - указала Хокул, отметив также, что все посетители учебных заведений обязаны будут носить маски. По ее словам, соответствующая работа на законодательном уровне уже ведется.

Вместе с тем она указала на необходимость ускорить темпы вакцинации населения, а также запустить кампанию по продвижению и распространению бустерных доз вакцин. "Я сделаю все возможное и при необходимости вновь открою массовые центры вакцинации, чтобы все жители Нью-Йорка получили возможность привиться бустерными дозами", - сказала она.

Кэти Хокул ранее во вторник принесла присягу в качестве губернатора штата Нью-Йорк, став первой женщиной на этом посту. Она сменила на этом посту Эндрю Куомо, возглавлявшего штат с 2010 года. Согласно законодательству штата Нью-Йорк, вице-губернатор занимает место своего начальника в случае его досрочного ухода с поста, а выборы проводятся в установленный срок, они состоятся осенью 2022 года.

Как сообщила в начале августа генеральный прокурор штата Летиция Джеймс (демократ), в ходе проведенного ее офисом расследования было установлено, что бывший губернатор Куомо домогался нескольких девушек, в том числе своих подчиненных. Он не признал себя виновным, но принял решение уйти в отставку. Прокуратура штата пока не предъявила политику каких-либо обвинений.