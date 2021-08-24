В больницу Печоры к 2024 году поступят более 60 единиц медоборудования

ТАСС, 24 августа. Более 60 единиц медицинского оборудования поступит в 2021-2023 годах в центральную районную больницу Печорского района Республики Коми, сообщила во вторник пресс-служба главы республики.

"Вопросы здравоохранения обсуждались на встрече главы Республики Коми с общественностью Печоры. Владимир Уйба сообщил, что в этом году в Печорскую ЦРБ поступит 28 единиц медоборудования, в том числе компьютерный томограф и маммограф. В 2022 году планируется поступление еще 18, а в 2023 году - 16 единиц медицинской техники", - говорится в сообщении.

Глава Республики Коми осмотрел помещения Печорской центральной районной больницы, в которых до конца этого года откроется детская "Бережливая поликлиника". Детская поликлиника располагается в помещениях первого этажа многоквартирного жилого дома. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы.

Также Уйба ознакомился с условиями оказания помощи в отделении медицинской реабилитации Печорской ЦРБ. Оно рассчитано на 35 коек, из которых 15 коек - гериатрические. Здесь проходят реабилитацию пациенты с заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также участники боевых действий и геронтологические больные. Организована и постковидная реабилитация.

Губернатор поручил региональному минздраву оснастить отделение водолечения оборудованием для бальнеологии (физиотерапевтические процедуры, заключающиеся в лечении минеральными водами и лечебными грязями - прим. ТАСС), поскольку об этом попросили и пациенты, и медперсонал.