В ЛДПР предлагают повысить возраст, при котором суд может назначить принудительные работы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР 25 августа намерены внести в Госдуму законопроект о приравнивании к пенсионному предельного возраста, при котором суд может назначить осужденному принудительные работы. Текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале опубликовал замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс России, который на сегодняшний день предусматривает такой вид наказания, как принудительные работы, которые применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. "Многие осужденные полагают несправедливым сохранение имеющегося возрастного ограничения (для мужчин - 60 лет и женщин - 55 лет) для назначения принудительных работ после повышения пенсионного возраста", - говорится в пояснительной записке.

Авторы напоминают, что с 2019 года постепенно повышается возраст выхода на страховую пенсию по старости. К 2023 году для мужчин - до 65 лет, для женщин - до 60 лет. Законопроектом предлагается внести изменения в УК РФ, предусматривающее, что принудительные работы не назначаются женщинам, достигшим возраста 60 лет, и мужчинам, достигшим возраста 65, с учетом положений, закона "О страховых пенсиях", то есть переходного периода.

"Принятие законопроекта позволит расширить число оступившихся граждан, которым могут быть назначены принудительные работы", - убеждены в ЛДПР.