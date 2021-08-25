В МЧС России сообщили, в каких гуманитарных грузах сейчас нуждается Донбасс

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Гуманитарная помощь, направляемая МЧС России в Донбасс, состоит в основном из медикаментов, предметов первой необходимости и продуктов для детей. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"С 2014 года до настоящего времени ведомством организовано 102 федеральных конвоя, которые доставили около 84 тыс. т гуманитарных грузов: лекарственные препараты, медицинские изделия, предметы первой необходимости, детские продуктовые наборы и другое", - сказали в МЧС. Ранее в регион также доставлялись строительные материалы и продукты питания.

Сами грузы предоставляются ведомству Минздравом России, Роспотребнадзором, Росрезервом, благотворительными организациями и субъектами России. Распоряжение о доставке дается правительством России, после чего в Ростовской области формируется гуманитарный конвой из "Камазов" МЧС. Последний из них направили 12 августа и доставил в Донбасс 70 т груза.

"Транспортировка осуществляется в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов", - отметили в МЧС России.