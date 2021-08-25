Верховный суд США обязал Байдена вернуть программу отправки просителей убежища в Мексику

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Верховный суд США во вторник вынес постановление, которое обязывает администрацию президента Джо Байдена восстановить действие учрежденной его предшественником Дональдом Трампом программы отправки просителей убежища в Мексику на время ожидания судебных слушаний в США по их делу. Документ размещен на сайте суда.

Судьи отклонили просьбу администрации заблокировать решение суда нижестоящей инстанции в Техасе, который обязал администрацию Байдена восстановить программу под названием "Протоколы о защите мигрантов" (MPP), которая была учреждена Трампом. В рамках нее десятки тысяч мигрантов вынуждены были несколько месяцев ожидать в Мексике судебных слушаний по предоставлению им статуса беженца в Соединенных Штатах.

В январе 2021 года Байден, став президентом США, подписал целый ряд указов, отменяющих различные решения своего предшественника, в том числе смягчил миграционное законодательство страны. Тогда же была завершена и программа отправки просителей убежища в Мексику.