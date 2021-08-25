{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Двухэтажный поезд в тестовом режиме запустили на Московском центральном кольце

Поезд будет ходить до 8 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Двухэтажный поезд в тестовом режиме будет курсировать на Московском центральном кольце (МЦК) до 8 сентября. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Запустили на МЦК в тестовом режиме двухэтажный поезд. Он будет ходить до 8 сентября, а потом мы предложим пассажирам проголосовать - нужен такой или нет. Если поезд понравится москвичам, будем выбирать составы и производителя", - написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он отметил, что МЦК стало популярным и удобным видом транспорта у москвичей. Горожане не только активно им пользуются, но и выбирают жилье и работу рядом с ним.

В телеграм-канале столичного департамента транспорта сообщается, что движение по МЦК было запущено пять лет назад. За первый год МЦК перевезло 98 млн пассажиров, за второй - 124 млн, третий - 142 млн человек. В этом году МЦК обошла допандемийный показатель по количеству перевезенных пассажиров.

Пандемия COVID-19
В Швеции зарегистрировали 68 тыс. жалоб на побочные эффекты вакцин против COVID-19
В 280 случаях есть подозрения о связи между прививкой и смертью иммунизированного, но их не следует интерпретировать как подтвержденную связь между вакциной и летальными исходами, сообщили в Управлении медицинских препаратов
Читать полностью