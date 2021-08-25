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Более 30 лабораторий мирового уровня будет создано в центре "СКИФ"

В лабораториях будут проводить исследования в области биотехнологий и вирусологии, отметили в Минобрнауки

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Свыше 30 новых лабораторий мирового уровня, в том числе для исследований в области биотехнологий и вирусологии, будет создано в центре коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"). Об этом в среду сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России.

Строительство уникального по своим характеристикам источника синхротронного излучения поколения 4+ ЦКП "СКИФ" началось в новосибирском наукограде Кольцово в среду. Старт строительству дали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки России Валерий Фальков вместе с главой региона Андреем Травниковым.

"На базе центра будет создано более 30 новых лабораторий мирового уровня, в том числе для исследований в области биотехнологий и вирусологии", - говорится в сообщении.

Фальков сообщил, что СКИФ создается российскими исследователями, спроектирован и будет построен полностью в России из собственных компонентов. "Это говорит о серьезных научных заделах, о преемственности и перспективах отечественной науки. Уверен, что строительство этой уникальной установки позволит привлечь в науку много молодых людей", - приводятся в сообщения слова Фалькова.

ЦКП "СКИФ" - это центр коллективного пользования, который будет включать не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Решение о его строительстве поддержал в феврале 2018 года на совете по науке и образованию президент России Владимир Путин. Создание источника синхротронного излучения планируется завершить в 2023 году, что позволит начать проведение научных исследований уже в 2024 году. Стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд рублей.

Теги
РоссияНовосибирская областьФальков, Валерий Николаевич
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