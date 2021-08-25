Фальков: задачей вузов программы "Приоритет-2030" станет развитие цифровых компетенций

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Одним из важных требований к вузам, которые будут участниками государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030", станет развитие цифровых компетенций учащихся по всем отраслям подготовки. Об этом в среду сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе форума "Технопром-2021".

"Сегодня нет такой сферы подготовки человека, где не нужны были бы цифровые компетенции. Поэтому новую программу подготовки кадров, развития университетов "Приоритет-2030", по которой сейчас идет отбор вузов, мы проектировали с Минцифры. Там есть показатель для каждого университета - от любой гуманитарной дисциплины, от истории, археологии до естественных наук и инженерии - везде мы будем отмечать, что нам нужны серьезные цифровые компетенции", - сказал Фальков.

Он добавил, что задача, которая стоит перед министерством, и что в последнее время звучит в общественном дискурсе - подготовка не менее 500 тыс. человек с хорошими цифровыми компетенциями.

Минобрнауки РФ объявило о запуске программы "Приоритет-2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 и 2025-2030 годы. Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.

О форуме

"Технопром-2021" проходит в рамках Года науки и технологий с 25 по 27 августа в Новосибирске. Форум собрал в очном формате более 2 тыс. участников, также порядка 220 спикеров и модераторов присоединились к форуму по видеосвязи. В мероприятии принимают участие представители 20 стран, в том числе Китая, Франции, Казахстана, Южной Кореи и Ирана. Основные темы обсуждения - технологическое развитие, цифровизация и "зеленая" повестка, а также поиск эффективных форм взаимодействия науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Форум проходит в восьмой раз.