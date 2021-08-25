Власти Узбекистана организуют поезда для вывоза своих граждан из России

ТАШКЕНТ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Узбекистана до конца августа двумя специальными поездами вывезут своих граждан, оставшихся там из-за ограничений на транспорте, вызванных пандемией коронавируса. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана").

"Для вывоза узбекистанцев из России будет организовано еще два поезда, один из них 25 августа отправится в Ташкент со станции Волжский в Волгоградской области, а второй 28 августа с Казанского вокзала в Москве", - сообщили в компании. Отмечается, что для удобства пассажиров на эти поезда организована электронная продажа билетов.

Как уточнили корреспонденту ТАСС в министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана, этими поездами на родину также будут отправлены примерно 300 граждан республики, в отношении которых принято решение о депортации из России. По данным министерства, многие из них вернутся домой с семьями, которые проживали с ними в РФ.

Сообщается также, что указанные поезда проследуют через территорию России без остановок.

В настоящий момент Россия восстановила регулярное авиасообщение с Узбекистаном, однако пассажирские железнодорожные перевозки пока не возобновлялись на регулярной основе.