Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума с начала мая

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России в среду опустился до 0,93 - минимального значения с 7 мая, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель превышает единицу - в Свердловской области, где он вырос до 1,02.

В Воронежской области индикатор равен ровно 1, в Красноярском крае, Иркутской, Московской и Ростовской областях - 0,99, в Самарской области - 0,98.

В Нижегородской области коэффициент снизился до 0,89 (минимума с 9 мая), в Москве - до 0,75 (это минимальное значение с 22 июля), а в Санкт-Петербурге - до 0,63, что для города является наименьшим значением показателя с 28 января.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.