В России впервые с 17 августа число умерших из-за ковида за сутки превысило 800

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 809 против 794 днем ранее, до 178 423. Впервые с 17 августа количество умерших из-за ковида за сутки превысило 800, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,62%.

В частности, за сутки было зарегистрировано по 32 летальных случая в Краснодарском крае и Свердловской области, 31 - в Пермском крае, 30 - в Санкт-Петербурге, 28 - в Воронежской области.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 536, до 6 804 910. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%.

В частности, в Москве за сутки выявили 1 402 случая заражения, в Санкт-Петербурге - 1 385, в Подмосковье - 776, в Свердловской и Ростовской областях - 527 и 482 соответственно.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 553 330, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 654, до 6 073 157. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 892 пациента в Санкт-Петербурге, 602 - в Республике Коми, 499 - в Нижегородской области, по 468 - в Тверской и Свердловской областях.