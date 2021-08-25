Кабмин Болгарии продлил режим ЧС в связи с эпидемической обстановкой на три месяца

СОФИЯ, 25 августа. /ТАСС/. Техническое правительство Болгарии приняло решение о продлении в стране режима чрезвычайной эпидемической ситуации на три месяца. Об этом в среду на брифинге сообщил глава Минздрава Стойчо Кацаров.

"Режим чрезвычайной эпидемической ситуации продлен на три месяца в связи с ростом числа заболевших. Длительный срок также обусловлен тем, что средняя продолжительность волны заболевания составляет два месяца, кроме того в стране сложная политическая ситуация, и необходимо обеспечить стабильность в принятии оперативных решений", - сообщил Кацаров.

В Болгарии продолжается резкий рост числа заразившихся коронавирусом, только за последние сутки в стране отмечено 1 911 новых случаев инфицирования. За 24 часа умерли 33 пациента. Число госпитализированных увеличилось до 2 873, из них 248 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Согласно прогнозам, уже к концу месяца суточный прирост числа заразившихся может превысить 3 тыс. Ограничения на данный момент сводятся к требованию соблюдения дистанции не менее 1,5 м и ношению защитных масок в закрытых общественных местах, в том числе в транспорте и во время массовых мероприятий на открытом воздухе.