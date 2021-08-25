СМИ: темпы вакцинации от коронавируса в Афганистане сократились на 80%

ТАСС, 25 августа. Темпы кампании по вакцинации населения от коронавируса в Афганистане в первую неделю после захвата власти силами радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) сократились на 80%. Такие данные привел в среду телеканал Al Arabiya .

В середине июля, как сообщила газета The New York Times, власти Афганистана получили от Китая 700 тыс. доз вакцины от коронавируса на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в республике. Вместе с тем, по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), по состоянию на 9 июля Афганистан получил 1,4 млн доз вакцины по международной программе распределения вакцин от коронавируса COVAX.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 19 августа, граждане республики получили 1 201 286 доз препаратов от коронавируса, а с начала пандемии в стране зарегистрировано 152 660 случаев заражения COVID-19. 7 083 заболевших умерли от осложнений.

Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.