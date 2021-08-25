В Японии представили план строительства тоннеля для сброса очищенной воды с "Фукусимы-1"

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Японская энергокомпания Tokyo Electric Power (TEPCO) представила предварительный план строительства подводного тоннеля для сброса очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом сообщается на официальном сайте оператора.

Протяженность тоннеля, который планируется возвести у пятого реактора станции, составит один километр. Само место выброса воды будет находиться вне района рыбного промысла. Кроме того, в гавани предполагается дополнительно установить перегородки, чтобы предотвратить чрезмерное попадание сброшенной со станции жидкости в район, где плавают рыболовецкие суда.

В TEPCO намерены начать подготовку к строительству тоннеля уже в сентябре. В частности, речь идет о буровых работах на дне, где будет проложена конструкция. Проект также должен согласовать атомный регулятор Японии.

Правительство Японии 13 апреля разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной атомной станции "Фукусима-1". Она, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Подготовка к сбросу займет примерно два года. Содержание трития в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

В стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в небольших объемах в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии уже объявило, что будет контролировать этот процесс на постоянной основе.

Ряд соседних с Японией стран, включая КНР и Южную Корею, уже выразил свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Японии по всем аспектам, связанным с планами сбросить воду с АЭС "Фукусима-1".