{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Путин: власти РФ должны не навязывать вакцинацию, а объяснять правильность такого выбора

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Навязывать необходимость вакцинации от коронавируса нельзя, но нужно сделать все, чтобы объяснить россиянам правильность такого выбора, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с представителями общественности.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Одна из участниц мероприятия затронула тему вакцинации и призвала российских педагогов сделать прививку от ковида, чтобы обезопасить как себя, так и учеников.

"Моя позиция тоже хорошо известна: ничего навязывать нельзя, но мы должны сделать все, чтобы людям объяснить, насколько это правильный выбор - реализация профилактических мер для сохранения своего здоровья, окружающих и близких", - отреагировал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
Харрис открыла в Ханое региональное бюро Центров по контролю и профилактике заболеваний
В ходе своего первого общения с представителями всех стран АСЕАН одновременно, вице-президент США отметила, что Вашингтон уделяет приоритетное внимание укреплению всеобъемлющей безопасности в регионе
Читать полностью