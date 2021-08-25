Путин: власти РФ должны не навязывать вакцинацию, а объяснять правильность такого выбора

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Навязывать необходимость вакцинации от коронавируса нельзя, но нужно сделать все, чтобы объяснить россиянам правильность такого выбора, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с представителями общественности.

Одна из участниц мероприятия затронула тему вакцинации и призвала российских педагогов сделать прививку от ковида, чтобы обезопасить как себя, так и учеников.

"Моя позиция тоже хорошо известна: ничего навязывать нельзя, но мы должны сделать все, чтобы людям объяснить, насколько это правильный выбор - реализация профилактических мер для сохранения своего здоровья, окружающих и близких", - отреагировал глава государства.