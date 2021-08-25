Харрис открыла в Ханое региональное бюро Центров по контролю и профилактике заболеваний

ХАНОЙ, 25 августа. /ТАСС/. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис в рамках программы официального трехдневного визита в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ) открыла в среду в Ханое региональное бюро в Юго-Восточной Азии (ЮВА) Центров по контролю и профилактике заболеваний США. В церемонии открытия приняли участие первый вице-премьер СРВ Фам Бинь Минь, министр здравоохранения Нгуен Тхань Лонг, а также министры здравоохранения стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Папуа - Новой Гвинеи в режиме видеоконференции.

В ходе своего первого общения с представителями всех стран АСЕАН одновременно, Харрис отметила, что Соединенные Штаты уделяют приоритетное внимание укреплению всеобъемлющей безопасности в регионе. По ее словам, США привержены сохранению ключевой роли ассоциации в региональной архитектуре Индо-Тихоокеанского региона и выступают за дальнейшее углубление стратегического партнерства с АСЕАН.

Новое бюро Центров по контролю и профилактике заболеваний в ЮВА стало одним из 14 региональных офисов этой организации в мире. Целью бюро названо взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии для достижения целей развития региона в области здравоохранения, совершенствование основных компетенций в таких областях, как эпидемиологический надзор, лабораторные исследования, развитие человеческих ресурсов, оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения. Не ограничиваясь деятельностью, связанной с борьбой с COVID-19, приоритетными направлениями в работе регионального бюро Центров по контролю и профилактике заболеваний в ЮВА станут разработка инновационных программ для улучшения здоровья населения, искоренение таких опасных болезней как корь, бешенство и малярия, а также поддержка внешнеполитических инициатив правительства США в регионе.