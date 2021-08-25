Псковские власти разрешат педагогам не носить маски во время учебного процесса

ПСКОВ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области, которая является одним из лидеров по темпам вакцинации в РФ, отменят для педагогов региона обязательное требование о ношении масок в образовательных учреждениях. Учителя смогут ходить без масок при условии наличия антител после вакцинации, сообщила в среду пресс-служба администрации региона по итогам августовского областного педсовета, в работе которого принял участие губернатор Михаил Ведерников.

"Глава региона акцентировал внимание на новых инструментах противодействия COVID-19, которые позволят проводить учебный процесс в традиционном очном формате. В первую очередь, это вакцинация. <...> Губернатор добавил, что <...> будет рассмотрен вопрос о рекомендательном характере ношения средств индивидуальной защиты в рамках учебного процесса для тех преподавателей, которые имеют антитела после вакцинации", - отмечается в сообщении.

По данным властей, на данный момент 80% педагогов уже прошли вакцинацию. Всего, в Псковской области первый компонент вакцины получили почти 168 тыс. человек, полностью прошли вакцинацию почти 141 тыс. жителей. По оценке региональных чиновников, динамика вакцинации в Псковской области чуть выше среднероссийской, необходимый план выполнен на 55%.

По данным регионального оперштаба, общее число зафиксированных заражений в Псковской области составляет 46 424, 39 689 человек выздоровели, 660 умерли. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии наполняемости залов на 70% от числа мест.