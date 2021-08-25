В ВШЭ назвали наиболее востребованные профессии в сфере науки в России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Наиболее значимой STEM-профессией (естественные науки, технологии, инженерия, математика) на российском рынке на 2021 год является профессия физика, и прежде всего профессия геофизика. Такие результаты содержатся в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, опубликованном в среду.

STEM - это технические, научные и инженерные узкопрофильные специальности. Единого определения состава STEM-профессий не существует, однако общее требование ко всем профессиям - наличие научных или технических знаний, полученных в рамках третичного образования. Сотрудники ИСИЭЗ НИУ ВШЭ применили инструменты анализа больших данных для выявления профессий и компетенций из группы STEM, которые становятся все более значимыми для экономического развития в России и в мире.

"Физики - самая значимая STEM-профессия на российском рынке (внутри этой широкой группы особенно востребованы геофизики). Высокий спрос и на другие профессии, связанные с добывающей промышленностью: геодезист-топограф и горный инженер. Представители традиционных STEM-профессий, такие как математики и химики, занимают второе и третье места. Среди математиков в России востребованы в первую очередь математики-исследователи, а в составе группы химиков - биохимики и инженеры-химики. В топ-15 также вошли биофизики и биоинформатики", - говорится в результатах исследования.

Самая заметная доля наиболее перспективных как на мировом, так и на российском рынке STEM-профессий, по данным ВШЭ, связана с инженерным делом. Та или иная инженерная специализация прямо фигурирует в названиях шести профессий, входящих в мировой топ-15, и в семи профессиях из российского перечня. При этом если в России растет значимость инженерных кадров для сельского хозяйства (занимает пятую строчку) и инженеров-технологов (восьмая позиция), то на мировом рынке востребованы инженеры по биомедицинскому оборудованию и в авиакосмической отрасли (10-я и 15-я позиции соответственно).

По словам заведующей отделом исследований человеческого капитала ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Натальи Шматко, ядро навыков современных STEM-профессий составляет умение работать с различными информационными технологиями, программными продуктами и базами данных. При этом, независимо от конкретной профессии, STEM-специалисты должны обладать широким набором навыков - как узкоспециализированных, так и надпрофессиональных, и в первую очередь "мягких".

"Ожидания работодателей связаны с готовностью специалистов к постоянному обучению, их организаторскими способностями, умением действовать в режиме многозадачности, системным мышлением, а также грамотной письменной и устной речью (включая умение вести деловую переписку и представлять коллегам и заказчикам результаты своей работы). Особый спрос на креативность и ответственность", - сказала Шматко, слова которой приводятся в сообщении.