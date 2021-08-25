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Пандемия COVID-19

Во Вьетнаме заявили, что пока не видят возможности возобновить авиасообщение с Россией

Посол страны в Москве Данг Минь Кхой сообщил, что Вьетнам активно рассматривает возможные варианты и меры для того, чтобы в скором времени вновь принимать российских туристов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Эпидемическая ситуация пока не дает Вьетнаму возможности восстановить авиасообщение с Россией, полеты будут возобновлены, как только позволит обстановка. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.

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"В 2021 году компетентные органы Вьетнама проводили исследования о возможности возобновления регулярных коммерческих рейсов с применением "паспортов вакцин", чтобы реализовать "двойные цели" - по борьбе с эпидемией и развитию экономики, удовлетворяя основные потребности населения - коммерция и передвижение. Однако из-за сложившейся в стране непростой эпидемической ситуации возобновление международных коммерческих рейсов пока, к сожалению, не представляется возможным", - сказал дипломат.

Посол заверил, что возобновление полетов в Россию играет для Вьетнама важную роль для восстановления экономики после пандемии и развития сотрудничества во всех сферах. Он также сообщил, что его страна активно рассматривает возможные варианты и меры для того, чтобы в скором времени вновь принимать российских туристов. "[Планируется] разработать механизм признания и использования иностранных сертификатов о вакцинации или паспортов вакцинации во Вьетнаме; изучить возможности и разработать пилотный план по приему вакцинированных туристов в ряде мест во Вьетнаме, который, как ожидается, будет реализован к концу 2021 года", - пояснил дипломат.

Теги
РоссияВьетнамПандемия COVID-19
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