Минобрнауки разработало проект плана по привлечению иностранных ученых в Россию

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Минобрнауки России составило предварительный план мероприятий, направленных на привлечение иностранных ученых в РФ, который включает, в частности, упрощение порядка въезда и создание комфортной среды пребывания. Об этом в среду сообщил врио директора департамента международного сотрудничества Минобрнауки Юрий Распертов в ходе форума "Технопром-2021".

"Мы собрали первые данные в план мероприятий или дорожную карту по разработке мер, направленных на привлечение иностранных ученых в РФ. Всего пока получилось 13 позиций по пяти разделам. Основные разделы - это задачи и информационная поддержка. Задачи - распоряжения, поручения правительства, информационная поддержка, включая и мероприятия в России, а также за рубежом", - сказал Распертов.

Кроме этого, по его словам, в план входит совершенствование материально-технической базы, то есть совершенствование и улучшение приборной базы, которая находится в российских научных учреждениях, вузах и также в других организациях, которые связаны с научными исследованиями. Также это - улучшение условий деятельности для иностранных ученых, в том числе - создание комфортной среды пребывания, адаптация и вопросы, связанные с бытовой жизнью иностранных ученых в РФ, условия которой сильно различаются в разных регионах.

"Далее это совершенствование механизмов въезда в РФ - острые вопросы и с оформлением документов, и с визами и другими моментами, с которыми встречаются наши организации и иностранные ученые. И пятый раздел - вопросы трудоустройства иностранных ученых, которые мы видим не только в трудоустройстве сейчас, когда они приехали, но и на перспективу, для тех, кто вышел на пенсию и готов остаться в России на дальнейшую работу", - сообщил представитель министерства.

"Технопром-2021" проходит в рамках Года науки и технологий с 25 по 27 августа в Новосибирске. Форум собрал в очном формате более 2 тыс. участников, также порядка 220 спикеров и модераторов присоединились к форуму по видеосвязи. В мероприятии принимают участие представители 20 стран, в том числе из Китая, Франции, Казахстана, Республики Корея и Ирана. Основные темы обсуждения - технологическое развитие, цифровизация и "зеленая" повестка, а также поиск эффективных форм взаимодействия науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Форум проходит в восьмой раз.