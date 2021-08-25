В центре Петербурга из акватории убрали судно, на котором был оборудован стриптиз-бар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Судно, на котором находился стриптиз-бар "Забава бар", убрали из акватории реки Большой Невки в центре Петербурга по решению суда, сообщили в среду в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

Судно было установлено самовольно. "Из акватории реки Большой Невки изъято несамоходное судно - клуб "Забава бар". Изъятию предшествовали нарушения природоохранного законодательства и неисполнение требований суда. В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе комитета уточнили, что природоохранная прокуратура предъявила исковое заявление в суд в марте 2020 года, суд удовлетворил требования прокурора и обязал собственника демонтировать судно. Собственник не исполнил решение суда, в мае 2021 года исполнительное производство было возбуждено Межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу.

Согласно материалам судебного разбирательства, которые имеются в распоряжении ТАСС, иск был подан к частной компании, владеющей судном. Надзорные органы установили, что судно с баром было установлено в акватории Большой Невки самовольно и без заключения каких-либо договоров с властями. Суд также обязал владельцев не только убрать судно с Петроградской набережной, но и не швартовать его в любых других местах на территории Петербурга.