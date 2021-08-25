Вьетнам готов рассмотреть заявки для применения всех российских вакцин от коронавируса

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вьетнам готов рассмотреть вопрос об одобрении всех российских вакцин от коронавируса при наличии соответствующего запроса. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.

"Вакцины против COVID-19, используемые во Вьетнаме, в настоящее время одобрены по запросу импортера. Чтобы другие вакцины, в том числе из России, были одобрены для использования во Вьетнаме, импортеры вакцины должны предоставить полное досье в министерство здравоохранения республики для оценки и утверждения в соответствии с действующими процедурами и правилами", - отметил дипломат, отвечая на вопрос о возможности одобрения в стране других российских вакцин, кроме "Спутника V".

23 марта текущего года Минздрав Вьетнама утвердил с условиями использование препарата "Спутник V" для острой необходимости профилактики эпидемии коронавируса. "Наши страны также активно обмениваются опытом и развивают сотрудничество в сфере исследований, поставок и производства вакцин против COVID-19", - подчеркнул вьетнамский посол. По его словам, Вьетнам высоко оценивает успехи России в разработке вакцин и ее "большой практический вклад в борьбу с глобальной пандемией".

Заказы у многих компаний

Посол добавил, что власти Вьетнама ставят целью получить до конца года около 150 миллионов доз вакцин для иммунизации 70% населения старше 18 лет. "Для достижения этой цели вьетнамские компетентные органы приложили огромные усилия, проводя переговоры и заказывая вакцины у многих производителей по всему миру. К настоящему времени Вьетнам достиг соглашений и подписал контракты на закупку вакцин у многих компаний, включая Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания) и Sinopharm (Китай)", - указал он.

На данный момент Вьетнам получил более 18 миллионов доз вакцин из разных источников: через механизм COVAX, гуманитарную помощь, контракты на продажу со многими странами и партнерами, такими как Россия, США, Япония, Китай, Великобритания, Австралия и другими. "Кроме того, многие страны, в том числе Россия, также взяли на себя конкретные обязательства в отношении помощи, приоритетов и сотрудничества с Вьетнамом в передаче технологий, связанных с производством вакцины. <…> Вьетнам ценит и искренне благодарит Россию и международных друзей за своевременную и ценную помощь в борьбе с пандемией COVID-19", - заключил Данг Минь Кхой.

Ранее сообщалось, что Вьетнам проведет переговоры с РФ о закупке 40 млн доз вакцины "Спутник V". Согласно предложению Минздрава Вьетнама, одобренному главой правительства, местная компания T&T будет вести переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о коммерческих поставках вакцины "Спутник V" в количестве 40 млн доз. По информации Министерства здравоохранения Вьетнама, ранее вьетнамская сторона уже достигла договоренности с РФПИ о поставке в республику 20 млн доз вакцины в 2021 году. Также Вьетнам обсуждает с РФ возможность создания на своей территории завода по производству препарата "Спутник V" мощностью до 100 млн доз вакцины в год.