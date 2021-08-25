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Путин заявил, что в России очень востребованы школы полного дня

По словам президента, дети должны иметь возможность оставаться в школе после основных занятий

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Общеобразовательные школы полного дня очень востребованы сегодня в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования.

"Так называемые школы полного дня очень востребованы сегодня. Я хотел бы услышать, как идет их развитие", - сказал президент. По его словам, дети должны иметь возможность оставаться в школе после основных занятий.

"Для большого количества семей, где родители работают, это большая поддержка. По мнению социологов, конфликты между детьми и родителями чаще всего возникают в связи с выполнением домашних заданий. А их можно спокойно и вовремя сделать в таких группах продленного дня с помощью наставников, а заодно и кружки посетить, спортом позаниматься, с друзьями пообщаться", - отметил Путин.

Он также предложил обсудить сложившийся опыт организации образовательных центров для сельской местности и малых городов, где вместе со школами могут располагаться детские сады, спортзалы и дома культуры.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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