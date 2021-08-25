Путин дал напутствие школьникам в преддверии нового учебного года

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал напутствие всем школьникам и особенно первоклассникам, которые пойдут в школу 1 сентября.

"Я в преддверии нового учебного года от всей души желаю успехов учителям и, конечно, их воспитанникам, особенно первоклашкам, которым совсем скоро предстоит переступить порог школы. Всем - в добрый час!" - сказал он, открывая заседание президиума Госсовета по вопросом общего образования.

Путин подчеркнул, что школа играет огромную роль в развитии человека, всего общества, государства.

"Школьное образование во многом объединяет страну, делает нас единым народом. И то, как развиваются школы, - значимый показатель эффективности работы региональной и муниципальных команд", - добавил президент.