Рабочая группа Госсовета предложила снизить не связанную с обучением нагрузку на учителей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Рабочая группа Госсовета по направлению "Образование" предложила сократить нагрузку на учителей, не связанную с образовательной деятельностью, и снизить число проверок в школах. Такое предложение высказал в среду на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования руководитель рабочей группы, губернатор Кировской области Игорь Васильев.

"Остается актуальным вопрос нагрузки на учителя, не связанной с образовательным процессом. Считаем, что количество контрольных и проверочных мероприятий в школах нужно сократить", - сказал Васильев.

Он отметил, что при этом необходимо повышать зарплаты педагогов, престиж профессии и условия труда. "Предстоит многое сделать для улучшения школьной инфраструктуры, повышения уровня оплаты труда педагога, его защищенности, повышения престижа и популяризации учительской профессии. Нужно сделать образ педагога и наставника значимым", - отметил глава рабочей группы.

Васильев также поддержал предложение президента России Владимира Путина скорректировать законодательство таким образом, чтобы слово "услуга" не применялось непосредственно к труду учителей.

"Труд педагога нельзя просто отнести к сфере услуг. Необходимо осуществить переход от предоставления учебного материала ученикам и проверки его знаний к принятию полной ответственности за результат образования, воспитания наравне с родителями. Для этого требуется изменение в отношениях в системе учитель-ученик-родитель. Школа должная стать вторым домом для ребенка, а образование, воспитание, развитие ребенка в культуре, искусстве и спорте должны быть интегрированы в одно целое, только тогда учитель осознает, что выполняет наиважнейшую государственную функцию, и что именно от него зависит результат образования и воспитания будущих поколений, будущее России", - пояснил Васильев.